A72 : Des vitesses variables à Saint-Étienne

Présentation générale

--------- Principes de fonctionnement ---------

Un dispositif de vitesses variables permet de moduler les limites de vitesses réglementaires en cas de fort trafic ou d’incident afin d’améliorer les conditions de circulation et la sécurité des usagers grâce à des panneaux de signalisation variable.

---------- Objectifs d’exploitation---------

Il est cherché à mettre en œuvre les trois stratégies d’exploitation suivantes pour l’A72 :

1. Optimiser l’infrastructure en imposant, juste avant la formation des congestions, des vitesses de circulation permettant d’écouler le maximum de véhicules. Ceci permettra de retarder au maximum l‘apparition des congestions et ainsi en diminuera la durée.

2. Ralentir le trafic à l’approche d’un bouchon.

3. Ralentir le trafic à l’approche d’un événement particulier (travaux, accidents).

Par ailleurs, grâce à la pose des panneaux permettant d’afficher deux signaux côte-à-côte, il sera possible en parallèle à l’affichage des vitesses d’indiquer une information complémentaire ou de prendre une mesure de police adaptée à l’état de la circulation (ex : vitesses spécifiques poids-lourds, danger temporaire, interdiction temporaire de doubler pour les PL, etc.).

Exemple d’affichage possible





--------- Informations générales ---------

L’A72 a ainsi été équipée en panneaux de signalisation variables :

En direction du nord, entre le nœud de Terrenoire et la sortie de la tranchée couverte de la Terrasse ;

En direction du sud, entre l’échangeur de Ratarieux et le nœud de Terrenoire.

Sur les tronçons équipés, l’affichage des vitesses sera désormais fait grâce à ces panneaux de signalisation variables qui seront pilotés à partir du PC Hyrondelle - le Centre d’information et de Gestion du Trafic (CIGT) de la DIR CEntre-Est territorialement compétent.

Ce projet représente un investissement global d’environ 1,5 M€, porté par l’État.

En tout, c’est un ensemble de 13 structures qui ont été installées : 2 potences, 6 portiques et 5 mâts (pour un total de 16 panneaux doubles)

Localisation des panneaux de police variables SES/PES

(cliquer pour agrandir)

Les Travaux

---------- Travaux ---------

La fourniture et la pose des équipements ont été réalisées par le groupement SVMS / Enfrasys.

En dehors de la réalisation des travaux, le reste du projet a été réalisé en régie par la DIR Centre-Est (maîtrise d’œuvre en phase étude et en travaux, balisages des chantiers, suivi des travaux).

Les travaux se sont déroulés de novembre 2017 à mars 2019. Leur lancement avait alors donné lieu a une communication préfectorale.

Quelques photos des travaux de levage des panneaux :

Installation Potence (tout début d’A72 en direction de Clermont-Ferrand)





Installation portique double (ech. de Montreynaud, en direction de Clermont-Ferrand)





Installation portique simple (Entrée de la tranchée couverte de la Terrasse, en direction de Saint-Étienne)

Mise en service

Lundi 25 mars, une phase de tests a commencé pendant laquelle les panneaux indiqueront simplement la limite de vitesse réglementaire actuelle de manière fixe pendant environ 1 mois. Cette durée pourra être allongée en fonction des résultats des tests de fonctionnement.

Après la phase de test, le dispositif permettant de faire varier automatiquement la vitesse sera activé. Au préalable, il sera procédé à la dépose ou à l’occultation de la signalisation de vitesse traditionnelle.

Quelques photos d’illustration des panneaux de polices variables en fonctionnement :

Portique du PR 3+650

Portique du PR 4+340

Mât du PR 4+570

Mât du PR 5+800