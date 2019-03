Côte d’Or : travaux RN274 LINO de Dijon en mars

Côte d’Or : travaux RN274 LINO de Dijon, Travaux d’entretien dans les 2 sens de circulation entre les giratoires de Plombières et d’Ahuy, du 18 au 22 mars 2019 pour une durée de 4 nuits entre 21h et 6h, et du 25 au 29 mars 2019 pour une durée de 4 nuits. Retrouvez le communiqué de presse.