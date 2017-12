Octobre 2017 : la galerie de sécurité est maintenant creusée

Le creusement avait débuté le 18 avril 2016.

18 mois plus tard et après quelques 600 tirs de mines nécessitant chacun une fermeture de la RN90 d’une bonne dizaine de minutes, la phase du creusement proprement dit de la galerie et de ses 7 rameaux de communication avec le tube routier est achevée.

Un peu plus de 500m avaient été creusés depuis l’attaque amont et les 950m restants depuis l’aval : la jonction tant attendue est intervenue le 6 octobre 2017.

Le géologue procède à son dernier levé de front

Lors du dernier tir, une partie du front s’est déjà effondrée côté amont de la galerie, mettant ainsi fin au suspens : on débouche bien au bon endroit !

Le géomètre déjà sur place, n’est là que pour vérifier le gabarit excavé des derniers tirs.

Depuis l’amont, on aperçoit enfin les lumières de l’atelier de creusement aval.

Retour côté aval : après une première purge mécanique, le front a été sécurisé avec la mise en place de quelques boulons et la réalisation d’une couche de béton projeté.

Le béton de propreté en radier a été réalisé et une venue d’eau canalisée.

La fin de la démolition sera terminée au BRH.

A l’approche du tube routier, les tout derniers mètres des rameaux sont également creusés au BRH. Chaque rameau débouche dans une ancienne niche de sécurité. Le tube routier est juste derrière la protection métallique.