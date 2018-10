Saône et Loire : Travaux de réfection de chaussée sur la RN 79 du 08 au 26 octobre

Saône et Loire : Travaux de réfection de chaussée sur la RN 79 du 08 au 26 octobre, Communes de La Roche-Vineuse et de Prissé. Retrouvez le communiqué de presse et le plan des déviations.