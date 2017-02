Tunnel du Siaix : avancement des travaux - janvier 2017

Le creusement de la galerie de sécurité se poursuit selon les prévisions, chaque tir permet de progresser de 3 mètres en moyenne.

Cela semble peu, pourtant il faut 8 à 12 heures pour réaliser un cycle de creusement qui comprend :

la foration de la volée,

le chargement et le tir,

la ventilation,

le marinage (évacuation des éléments fracturés de la roche),

et enfin le soutènement. Ces phases répétitives de creusements sont incompatibles avec toute autre activité dans la partie déjà excavée.

Tête de la galerie côté Aime DIR-CE

Béton projeté de confortement DIR-CE

Forage d’une volée

Depuis le 18 avril, 523 mètres de cette galerie qui sera longue de 1 460 mètres ainsi que 3 des 7 rameaux de communication avec le tube routier ont été creusés à partir de la tête côté Aime.

Fond de la galerie

Afin d’optimiser le délai global du chantier, depuis le 10 octobre 2016 l’entreprise a changé de côté et démarré le creusement depuis la tête côté Moûtiers : plus de 220 mètres sont d’ores et déjà creusés par cette attaque.

Tête de la galerie côté Moûtoers DIR-CE

Cette organisation permet de procéder à la suite des travaux dans la partie amont déjà excavée avec notamment :

le bétonnage du radier,

l’étanchéité de l’ouvrage,

le bétonnage du revêtement des piédroits et de la voûte,

et enfin la mise en place des équipements.

La jonction des deux attaques étant prévue courant octobre 2017.